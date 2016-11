Alessandra Meyer-Wölden erwartet erneut Zwillinge

Familienglück

+ © dpa Alessandra Meyer-Wölden ist wieder schwanger. © dpa

Berlin - Sie ist bereits Mutter dreier Kinder - und jetzt erwartet Alessandra Meyer-Wölden erneut Nachwuchs. Und wieder sind es Zwillinge.

Model Alessandra Meyer-Wölden erwartet zum zweiten Mal Zwillinge. Das gab die 33-Jährige im RTL-Magazin "Exclusiv" und auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

"Heute möchte ich Euch mitteilen, dass die Liebe meines Lebens und ich Zwillinge erwarten", schrieb Meyer-Wölden am Sonntagabend auf ihrer Facebook-Seite und fügte hinzu: "Ja, richtig - erneut Zwillinge!" Meyer-Wölden ist bereits Mutter von drei Kindern, darunter auch ein Zwillingspaar, zwei Jungs. Alle drei Kinder stammen aus der Ehe mit Comedian und Moderator Oliver Pocher (38).

Inzwischen lebt das Model mit einem Geschäftsmann zusammen und ist nach der Trennung von Pocher 2013 auch wieder verheiratet, wie sie in der am Sonntag ausgestrahlten Sendung sagte. Sie seien überwältigt und könnten das Glück kaum fassen, "zwei weitere kleine Engel in unserer Familie willkommen zu heißen", schrieb sie auf Facebook weiter.