Boateng und Co. von „GQ“ zu Männern des Jahres gewählt

Auch US-Stars räumen ab

Große Ehre: Jérôme Boateng gehört laut GQ zu den Männern des Jahres 2016.

Berlin - Die GQ hat ihre Männer des Jahres gekürt. Neben Jérôme Boateng dürfen sich drei Musiker und ein Schauspieler freuen. Ein US-Star wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Der Rap-Musiker Cro und die Pop-Country-Band TheBossHoss, der Fußballer Jérôme Boateng sowie „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring sind vom Magazin GQ zu „Männern des Jahres“ gekürt worden. Der aus Filmen wie „Ghostbusters“, „Lost in Translation“, „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bekannte Schauspieler Bill Murray (66) wurde am Donnerstagabend in der Komischen Oper Berlin als „Legende“ für sein Lebenswerk geehrt.

In der Kategorie „Fashion“ hielt Topmodel Naomi Campbell die Laudatio auf den deutschen Modeschöpfer Philipp Plein - Plein wiederum zeichnete im Gegenzug Campbell als „Model of the Century“ aus. Auch der US-Musiker will.i.am und der britische Schauspieler Luke Evans („Girl on the Train“) wurden belobigt. Als sogenannte Gentlewoman of the Year wurde „Herr der Ringe“-Star Liv Tyler ausgezeichnet.

Die „Männer des Jahres“-Preise der Lifestyle-Zeitschrift GQ (Gentlemen's Quarterly) aus dem Condé-Nast-Verlag werden in mehreren Ländern verliehen. Die deutsche Ausgabe der Preisverleihung ging bereits zum 18. Mal über die Bühne. Durch den Abend führte Barbara Schöneberger.

dpa