Heidi Klum hat wichtige Botschaft für ihre Fans

Überraschendes Foto

New York - Auch Topmodel Heidi Klum wird älter: Auf Instagram zeigte sie ihren Fans am Samstag ihre Haare - mit einem wichtigen neuen Detail.

„Oh mein Gott... ich habe mein erstes graues gefunden“, schrieb die Moderatorin von „Germany's Next Topmodel“. Dazu setzte sie ein Smiley mit großen Augen und roten Wangen - wohl als Zeichen ihres Schocks. Ihre Fans reagierten in dem sozialen Netzwerk mit Humor: „Heidi, es ist sicherlich nicht grau, sondern nur sehr, sehr hell“, schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer notierte: „Das erste graue Haar ist nicht wirklich schlimm - aber was dann so in den nächsten Jahren dazukommt.“

OMG .....just found my first grey Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 13:46 Uhr

