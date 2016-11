Hollywood-Legende Robert Redford macht Schluss

Nur noch zwei Filme

Los Angeles - Hollywood-Star Robert Redford (80) will als Schauspieler nach seinen nächsten beiden Filmen einen Schlussstrich ziehen.

Nach Ende der Dreharbeiten wollte er nur noch als Regisseur hinter der Kamera stehen, erzählt der Oscar-Preisträger in einem Interview, das sein Enkel Dylan Redford im Auftrag des Walker Art Centers führte. Am Samstag wurde Redford in dem Kunstzentrum in Minneapolis (US-Staat Minnesota) zu einem Gesprächsabend erwartet.

Mit Jane Fonda will Redford noch den Film „Our Souls at Night“ drehen, eine Liebesgeschichte für ältere Menschen, sagt der Star. „Old Man with a Gun“ sei das weitere Projekt mit Casey Affleck und Sissy Spacek. „Wenn die fertig sind, dann sage ich „Okay, das ist ein Goodbye zu all dem“, und dann werde ich mich nur noch auf die Regie konzentrieren“, erzählt Redford seinem Enkel.

Er sei ein „ungeduldiger“ Mensch und die Dreharbeiten mit der vielen Herumsitzerei würden ihm immer schwerer fallen, erklärt der Schauspieler. Er wolle auch gerne mehr Zeit für sein Hobby Zeichnen haben. Seit 2009 ist Redford mit seiner langjährigen deutschen Freundin, der Malerin Sibylle Szaggars, verheiratet.

Der Star aus Filmen wie „Zwei Banditen“ und „Der Clou“ war zuletzt in dem Disney-Fantasymärchen „Elliot, der Drache“ auf der Leinwand zu sehen. Regie führte er zuletzt bei dem Film „The Company You Keep“ (2012). Seinen bisher einzigen Oscar erhielt Redford 1981 für sein Regiedebüt „Eine ganz normale Familie“.

