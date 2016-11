Justin Bieber: Kneipenbesuch endet in Spontan-Konzert

Popstar überrascht Gäste einer Bar

+ © dpa US-Star Justin Bieber gab ein spontanes Konzert in einer Bar in Toronto. © dpa

Toronto - Überraschung für die Gäste einer Bar in Toronto: Justin Bieber erscheint, bestellt einen Drink und schaut Basketball. Plötzlich setzt sich der Popstar ans Klavier.

Kneipenatmosphäre statt MTV-Gala: Popstar Justin Bieber (22), der am Sonntag bei den MTV EMA Awards in Rotterdam in Abwesenheit drei Preise gewann, hat einen spontanen Auftritt in einer Bar im kanadischen Toronto hingelegt. Bieber sei am Freitagabend alleine gekommen, habe ein Getränk bestellt und sich ein Basketballspiel im Fernsehen angeschaut, teilte das Fifth Pub House am Sonntag (Ortszeit) laut mehrerer Medien mit.

Dann habe er ein Klavier entdeckt und mehrere Songs gespielt. Videos im Internet zeigen, wie der kanadische Sänger seinen Hit „Sorry“, den Beatles-Klassiker „Let It Be“ und OneRepublic's „Apologize“ anstimmt.

"Ein einmaliges Erlebnis"

„Justin war freundlich und großzügig zu unseren Bedienungen und Gästen. Sein Auftritt war für alle, die dabei waren, ein einmaliges Erlebnis“, sagte der Barbesitzer dem lokalen TV-Sender City News.

Zwei Tage nach dem Pub-Konzert räumte der Kanadier bei den europäischen MTV-Awards gleich drei Preise ab und wurde zum großen Gewinner, auch wenn er der Veranstaltung in den Niederlanden ferngeblieben war.

dpa