Schwedens Royals auf Stippvisite in Hamburg

Wenig Zeit für Fans

+ © dpa v.l.: Schwedens Königin Silvia, König Carl Gustaf und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. © dpa

Hamburg - Am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland sind der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia in Hamburg. Für die anwesenden Fans nahm sich das Königspaar - wetter- und terminbedingt - nicht viel Zeit.

Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia haben am zweiten Tag ihres Deutschlandbesuchs eine Stippvisite in Hamburg eingelegt. Das Paar traf am Donnerstag für knapp fünf Stunden in der Hansestadt ein. Dort harrten am kalten Herbstmorgen schon Fans und Neugierige aus, um das königliche Paar zu begrüßen, mussten sich dann aber mit einem kurzen Blick begnügen: Ein schnelles Winken und ein paar Bilder für die Fotografen - und schon eilten Silvia und Carl Gustaf ins Rathaus.

Dort wartete Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) auf das Königspaar, um es nach alter Tradition auf der Senatstreppe im Rathaus zu empfangen. Nach einem kurzen Gespräch hinter verschlossenen Türen stand für das Stadtoberhaupt und die Monarchen eine Wirtschaftskonferenz in der benachbarten Handelskammer auf dem Programm. Krönender Abschluss in Hamburg sollte die Besichtigung der noch nicht eröffneten Elbphilharmonie werden.

König Carl Gustaf und Königin Silvia hatten ihren viertägigen Deutschlandbesuch am Mittwoch in Berlin begonnen - dorthin geht es am Donnerstagnachmittag zunächst zurück. Weitere Stationen sind Sachsen-Anhalt und Sachsen.

dpa