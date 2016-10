Kristen Stewart nimmt Klatsch locker

Immun gegen Lästereien

München - Das öffentliche Interesse an dem Privatleben von Kristen Stewart war schon immer sehr groß. Aber die Schauspielerin kann mit den ganzen Klatschgeschichten gut umgehen.

Kristen Stewart (26, "Twilight") zeigt sich von öffentlichem Gerede über ihr Privatleben unbeeindruckt. "Ich bin da sehr mutig und immun gegen Lästereien, das macht die Dinge einfacher", sagte sie dem Magazin "Elle".

Zuletzt war die 26-Jährige immer wieder händchenhaltend mit ihrer früheren persönlichen Assistentin Alicia Cargile gesehen worden. Verstecken will sich die Schauspielerin nicht: "Leute projizieren so viele Dinge in mich. Das kann ich nicht ändern. Ich kann nur darauf achten, nichts von meiner Persönlichkeit preiszugeben."

Demnächst ist Stewart im neuen Woody-Allen-Film "Café Society" in den Kinos zu sehen. Weltweit bekannt wurde sie mit den Vampir-Liebesfilmen "Twilight", in denen sie an der Seite von Robert Pattinson (30) die romantische Schülerin Bella Swan spielte. Die beiden waren auch privat ein Paar.

dpa