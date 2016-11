Meryl Streep: Merkel und von der Leyen sind Vorbilder

Hollywood-Star ist beeindruckt

Hamburg - „Genau solche Frauen brauchen wir“, sagt Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep über Angela Merkel und Ursula von der Leyen. In einem Interview verriet sie, was sie an den Politikerinnen besonders schätzt.

Hollywood-Star Mery Streep (67) hält die deutschen Politikerinnen Angela Merkel und Ursula von der Leyen für Vorbilder. Auf die Frage der Zeitschrift „Brigitte Woman“ (12/2016), welchen Eindruck die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen vor einem Jahr bei einem Diskussionspodium in London auf sie gemacht habe, sagte die Oscar-Preisträgerin: „Ich fand sie einfach beeindruckend. Ich habe sie nur ungläubig angeschaut, als ich hörte, dass sie Mutter von sieben Kindern ist.“

Das übertreffe ihre Kapazitäten bei Weitem. „So sollte unsere Zukunft aussehen - genau solche Frauen brauchen wir! Die Mütter sind und gleichzeitig wichtige Positionen bekleiden. Auch Angela Merkel ist ein wunderbares Vorbild. Dass sie eine Aufgabe wie die Lenkung Deutschlands so souverän meistert, imponiert mir.“

Dass nicht mehr Frauen in die Politik gehen, beantwortet sich Streep wie folgt: „Ich nehme an: weil sie realistischer einschätzen, was sie dafür von ihrem Privatleben opfern müssten.“

dpa