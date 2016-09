25 Jahre nach "Nevermind": So sieht das Nirvana-Baby heute aus

Los Angeles - Im Jahr 1991 schrieb die Grunge-Band Nirvana mit ihrem Erfolgs-Album "Nevermind" Geschichte - ein Vierteljahrhundert später ließ sich das nackte Baby, das als Cover-Model in die Geschichte einging, erneut fotografieren.

Es verdrängte Michael Jackson vom ewigen ersten Platz der US-amerikanischen Albumcharts, wurde rund 30 Millionen Mal verkauft und gilt bis heute als eines der wichtigsten Alben der Musikgeschichte: Auf Nirvanas Erfolgs-Album "Nevermind" würde kein Grunge-Fan dieser Welt jemals verzichten.

Und das liegt nicht nur an legendären Songs wie "Smells like Teen Spirit", "Come as You Are" oder "Lithium" - auch das Cover des Erfolgs-Albums ist weltberühmt.

Das nackte Baby, das nach einem Dollarschein taucht, wird von vielen sofort mit Kurt Cobain und seinen Bandkollegen assoziiert.