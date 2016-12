Phil Collins erste Frau sauer wegen Autobiografie

Ärger mit der Ex

Phil Collins verärgert mit seiner Autobiografie seine Ex-Frau Andrea Bertorelli.

London - Die Autobiografie von Phil Collins gefällt seiner Ex-Frau gar nicht. Sie sieht sich darin verunglimpft und will vor Gericht dagegen angehen.

Der britische Sänger Phil Collins (65) hat Ärger mit seiner Ex-Frau Andrea Bertorelli. Sie gehe gerichtlich gegen die im Oktober erschienene Autobiografie des Musikers vor, kündigte Bertorelli, Collins' einst erste Frau, in britischen Medien an.

Sie sei schon häufiger als Familienzerstörerin und schlechte Mutter dargestellt worden. Collins neuestes Buch "Not Dead Yet" (deutscher Titel: "Da kommt noch was") habe aber mit falschen Darstellungen das Fass zum Überlaufen gebracht. Eine Stellungnahme von Collins Management war zunächst nicht zu erhalten.

Das Paar hatte 1975 geheiratet; die Ehe hielt aber nur fünf Jahre. Collins war dreimal verheiratet und lebt inzwischen wieder mit seiner dritten Frau Orianne zusammen. Er wurde in den 80er Jahren mit der Band Genesis berühmt und verkaufte mehr als 250 Millionen Platten. Damit zählt er zu den weltweit erfolgreichsten Musikern.

Trotz gesundheitlicher Probleme plant er eine Comeback-Tour mit dem Titel "Not Dead Yet, Live" - auch mit Auftritten in Deutschland.

