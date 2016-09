Promischreck küsst Kim Kardashian auf den Po - Video

Sicherheitkräfte schritten ein

+ © dpa Kim Kardashian wurde wieder bedrängt. © dpa

Paris - It-Girl Kim Kardashian ist Opfer einer Attacke geworden. Ein Mann hat etwas getan, was eigentlich nur Ehemann Kanye West darf. Es ist nicht die erste Begegnung mit dem Hollywood-Grabscher.

Kim Kardashian (35) ist erneut Opfer des ukrainischen Promischrecks Witali Sedjuk geworden. Das TV-Sternchen war am Mittwoch in Paris vor einem Restaurant gerade aus dem Auto gestiegen, als der frühere TV-Moderator plötzlich näher kam und sie auf den Po küsste.

Sicherheitsleute schritten sofort ein, wie Videos und Fotos in mehreren Medien zeigen. Kardashian lobte danach ihren Bodyguard Pascal Duvier auf Twitter. Er habe es echt drauf, schrieb sie dort sinngemäß.

My security @PascalDuvier is a G — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28. September 2016

Das Promi-Portal "TMZ.com" berichtete, die Ehefrau von Rapper Kanye West (39) wolle mit ihren Anwälten gegen Sedjuk vorgehen.

Der Ukrainer hatte den Fernseh-Star bereits vor zwei Jahren auf offener Straße in Paris belästigt. Er attackierte auch schon Stars wie Brad Pitt, Will Smith oder Leonardo DiCaprio mit Umarmungsversuchen und ähnlichem und wurde dafür 2014 von einem Gericht in Los Angeles zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt und wurde zudem in die Psychiatrie eingewiesen.

Das hält den Promi-Grabscher aber offenbar nicht ab: Vergangene Woche auf der Mailänder Fashion Week war auch Model Gigi Hadid (21) Ziel seiner Attacken.

dpa