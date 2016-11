Schölermann will in kurzer Hose oder Tracht heiraten

Ausgefallene Hochzeitswünsche

Hamburg - „The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann (32) will seine Schauspielkollegin Jana Julie Kilka (29) heiraten. Er hat etwas ausgefallene Wünsche für die Hochzeit.

„Wir sind mittlerweile seit sieben Jahren zusammen, und gerade heiraten alle um uns herum und bekommen Kinder“, sagte Schölermann dem Magazin InTouch (Donnerstag). Es sei nur dem Beruf geschuldet, dass es bei ihnen beiden noch nicht so weit sei. „Aber ich werde Jana heiraten! Am liebsten würde ich mit den engsten Freunden und meiner Familie dann ganz weit wegfahren. Vielleicht heirate ich in kurzer Hose am Strand oder in Tracht in den Bergen.“

Auch Kinder wünscht sich das Paar laut Schölermann: „Das erste Kind muss definitiv ein Junge sein. Das zweite wird dann ein Mädchen. Unsere Tochter soll nämlich einen großen Bruder haben, der sie vor all den bösen Männern beschützt, wenn sie durch die weite Welt geht.“

