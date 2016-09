"Bei Angelina und Brad muss etwas sehr Ernstes vorgefallen sein"

Los Angeles - Nach zwölf Jahren trennen sich die Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt. Nun haben sich Pitts Ex-Frau Jennifer Aniston, Schauspieler George Clooney und Jolies Vater zum "Brangelina"-Ehe-Aus geäußert.

Aus der Traum vom Traumpaar: Angelina Jolie und Brad Pitt gehen nach elf gemeinsamen Jahren und zwei Jahren Ehe getrennte Wege. "Zum Wohl der Familie" habe seine Mandantin die Scheidung eingereicht, sagte Jolies Anwalt dem Magazin People zufolge. Konkret hätten Streitigkeiten über die Erziehung der sechs Kinder den Ausschlag gegeben, wird in Hollywood geraunt. Außerdem wollen US-Medien wissen, dass Pitt für den Geschmack der von harten Drogen geheilten Jolie zuviel trank und rauchte.

Er jedenfalls zeigt sich tief betrübt: "Ich bin sehr traurig darüber, aber was am meisten zählt, ist das Wohlbefinden unserer Kinder", zitiert People den 52-Jährigen.

Wie ernst es Jolie ist, zeigt unter anderem die Wahl ihrer Anwältin: Mit Laura Wasser suchte sich die 41-Jährige eine Juristin aus, die in Hollywood als Pitbull bekannt ist. Wasser vertritt nicht nur zahlreiche Prominente in Eheangelegenheiten, auch ein direkter Draht zur Klatschpresse wird ihr nachgesagt. Auch Jolies Scheidung von Billy Bob Thornton hat sie bereits gemanagt.

Für die Hollywood-Schönheit Jolie geht damit bereits die dritte Ehe zu Ende. Vor Brad Pitt hatte sie bereits Billy Bob Thornton und Jonny Lee Miller ewige Treue geschworen. Pitt hatte sich für seine Kollegin Jolie mit viel Drama von Jennifer Aniston scheiden lassen. Jolie und Pitt hatten sich 2004 am Set des Action-Thrillers "Mr. & Mrs. Smith" kennengelernt, in dem sie zwei Profi-Killer spielen, die auf den jeweils anderen angesetzt sind.

Aniston hatte damals eifersüchtig reagiert. Am Dienstag machten sie sich unzählige Nutzer sozialer Netzwerke mit Bildern einer jubelnden Aniston lustig. Das Schlagwort #brexpitt wurde zum Hit auf Twitter.

