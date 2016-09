Tom Hanks crasht Hochzeitsshooting im Central Park

Unerwarteter Gast

New York - Dieses Hochzeitsfoto wird ein Paar aus den USA wohl nie vergessen: Hollywood-Star Tom Hanks (60) hat ein Brautpaar beim Foto-Shooting im Central Park überrascht und sich mit ihm fotografieren lassen.

"Er nahm seine Kappe ab, stellte sich zu ihnen und meinte: 'Hi, ich bin Tom Hanks'", sagte die Fotografin am Montag (Ortszeit) der Huffington Post. Dann hätten sie Hände geschüttelt und ein Selfie geschossen. "Wäre er einfach an uns vorbeigerannt, hätten wir ihn nicht erkannt."

Der US-Schauspieler und "Photobomber" selbst postete ein Foto mit dem Brautpaar auf Instagram. "Elizabeth und Ryan! Gratulation und alles Gute".

Elizabeth and Ryan! Congrats and blessings! Hanx. Ein von Tom Hanks (@tomhanks) gepostetes Foto am 24. Sep 2016 um 14:51 Uhr

Immer wieder mogeln sich Prominente auf Hochzeitsfotos, weil sie zufällig vorbeikommen. Ähnlich romantische Schnappschüsse gibt es mit Tennis-Ass Serena Williams, "Pulp Fiction"-Star John Travolta oder Komiker Zach Braff.

