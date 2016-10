Allison Janney bekommt Stern auf "Walk of Fame"

Bekannt aus "West Wing" und "Masters of Sex"

+ © AFP US-Schauspielerin Allison Janney. © AFP

Los Angeles - US-Schauspielerin Allison Janney, die in den bekannten US-Serien "Mom" und "Masters of Sex" mitspielt, erhält für ihre Rolle in "West Wing" einen Hollywood-Stern.

Allison Janney, als fiktive Presse-Sprecherin "CJ" Star der erfolgreichen US-Politserie "West Wing", wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll die siebenfache Emmy-Preisträgerin am 17. Oktober die 2592. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

Die US-Schauspielerin wird in der Sparte "Fernsehen" ausgezeichnet. Janney (56) spielt derzeit in der Serie "Mom" mit. Auf dem Bildschirm war sie auch in der Dramaserie "Masters of Sex" zu sehen. Zudem tritt sie oft vor die Filmkamera, zuletzt für den Fantasyfilm "Die Insel der besonderen Kinder" und den Thriller "Girl on the Train".

dpa