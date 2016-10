Schock-Geständnis des Vaters: Ich bot mein Baby über Ebay an

Kleinkind zum Verkauf angeboten

+ © dpa Diese Anzeige war auf der Online-Handelsplattform Ebay Kleinanzeigen zu finden. © dpa

Duisburg - Vor wenigen wurde über die Online-Handelsplattform Ebay Kleinanzeigen ein Baby zum Kauf angeboten. Nun hat sich der Vater des Kleinkindes zu Wort gemeldet.

Der Vater eines Babys aus Duisburg hat zugegeben, das Mädchen in einer Ebay-Kleinanzeige für 5000 Euro zum Verkauf angeboten zu haben. Es sei ein Scherz gewesen, sagte der 28 Jahre alte Vater, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe sich bereits am Freitag bei der Polizei offenbart. Er übergab den Ermittlern auch das Handy, mit dem die Online-Annonce geschaltet worden sein soll.

Das Verkaufsangebot hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Eltern hatten zunächst bestritten, ihre Tochter auf der Handelsplattform angeboten zu haben. Die Polizei war aber überzeugt, dass die Anzeige über einen Router im Haus der Familie ins Internet gestellt worden war. Das kleine Kind war nach Bekanntwerden der Anzeige aus der Familie genommen und in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden.

dpa