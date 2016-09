Bonn: Mutter und Sohn (11) tot aufgefunden

Was ist hier passiert?

Bonn - Eine 48-Jährige und ihr elfjähriger Sohn sind am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Bonn gefunden worden. Es besteht der Verdacht, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen sind.

In Bonn sind eine 48-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn möglicherweise zum Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die beiden seien am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Duisdorf aufgefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die "Gesamtumstände" ließen auf ein Gewaltverbrechen schließen, weswegen die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen habe.

Die Polizei wollte zunächst nicht mitteilen, ob es einen Verdacht hinsichtlich des Täters gibt. Es seien Spuren gesichert sowie Nachbarn und Kontaktpersonen befragt worden, gab sie bekannt. Die mutmaßliche Tat habe sich in einem Mehrfamilienhaus ereignet. Hausbewohner würden von Notfallseelsorgern betreut.

