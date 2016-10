Brand in Parkettfabrik: Millionenschaden befürchtet

Ursache ist noch unklar

+ © dpa Feuerwehrleute löschen eine Lagerhalle des Oldenburger Parkettwerks in Wiefelstede (Niedersachsen). Das Feuer war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hat die Halle völlig zerstört. © dpa

Wiefelstede - In einem Parkettwerk in Niedersachsen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es zerstörte die Halle und verursachte vermutlich einen Millionenschaden.

Bei einem Großbrand in einem Parkettwerk im Ammerland in Niedersachsen ist ein Schaden wohl in Millionenhöhe entstanden. Es gab keine Verletzten, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Brand in Wiefelstede war aus zunächst unbekannter Ursache in einer Holzlagerhalle ausgebrochen.

Trotz eines Großaufgebots von zahlreichen Feuerwehren war der Brand am Morgen noch nicht vollständig gelöscht. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt, gehe aber vermutlich in die Millionen.

dpa