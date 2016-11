Grausiger Tod: Polizisten entdecken brennenden Obdachlosen

Mordkommission ermittelt

+ © dpa In einer Unterführung in Köln entdeckten Beamte einen brennenden Obdachlosen. © dpa

Köln - Am Sonntagmorgen entdeckten Polizisten einen brennenden Obdachlosen in einer Unterführung in der Innenstadt.

Ein Obdachloser ist in Köln einen grausigen Tod gestorben. Polizisten entdeckten den Mann am frühen Sonntagmorgen mit brennender Kleidung in einer Unterführung in der Innenstadt.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, konnte ein Notarzt nur noch den Tod des wohnungslosen Menschen feststellen. Der 29-Jährige sei der Obduktion zufolge wahrscheinlich Opfer einer Gewalttat geworden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob er durch das Feuer starb oder schon vorher umgebracht wurde, sagten die Ermittler nicht.

Polizisten hatten die Flammen am frühen Sonntagmorgen in der Unterführung bemerkt. Als sie genauer hinschauten, hätten sie erkannt, dass dort die Kleidung eines Menschen brannte. „Der Verstorbene lag auf seinem Schlaflager.“ Eine Mordkommission ermittelt.

dpa