Dortmund: Rechtsextreme mit Blend-Angriff auf Polizisten

Es droht eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

+ © dpa Rechtsextreme in Dortmund bei einer Kundgebung. © dpa

Dortmund - Zwei Rechtsextreme haben in Dortmund Zivilbeamte in einem Polizeiwagen mit einer Stroboskop-Lampe gezielt geblendet und dabei verletzt.

Die Rechtsextremisten, ein Mann und eine Frau, traten in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Dorstfeld an den zivilen Streifenwagen heran und richteten die helle Lampe auf die beiden Polizisten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend versuchten die Täter demnach vergeblich, sich der Feststellung ihrer Personalien zu widersetzen.

Polizisten müssen ins Krankenhaus

Die beiden Polizisten wurden durch die Blendwirkung der Lampe verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Stroboskoplampe trug den Ermittlern zufolge einen gesetzlichem Warnhinweis vor einer Gesundheitsgefährdung bei unsachgemäßem Gebrauch. Das polizeibekannte Pärchen aus der Dortmunder Rechtsextremenszene erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Beleidigung.

afp