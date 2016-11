Ermordete Joggerin: Polizeihund findet fehlenden Laufschuh

Polizei bestätigt

+ © dpa Die Aufnahme vom 21.11.2016 zeigt ein Waldstück bei Endingen. Dort wurde die Leiche der ermordeten Joggerin gefunden. © dpa

Freiburg - Im Fall der vor drei Wochen bei Freiburg getöteten Joggerin wurde ein bislang vermisster Laufschuh der Frau gefunden.

Ein Spaziergänger fand den Schuh am Sonntag unweit der Stelle, wo die Leiche von Caroline G. entdeckt wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Freiburg mitteilten. Er lag demnach abseits der Wege in dichtem Gestrüpp.

Es handele sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um den bisher fehlenden Laufschuh der 27-Jährigen. Er werde nun ebenso wie der Fundort auf Spuren untersucht.

Die 27-jährige Frau aus Endingen war am 10. November, vier Tage nach ihrem Verschwinden, tot in einem Waldstück nahe ihres Wohnortes gefunden worden. Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Ermittler gehen von einem Sexualdelikt aus. Die Ermittler gingen bislang hunderten Hinweisen nach, ohne dass es jedoch eine konkrete Spur gab. Die Staatsanwaltschaft sowie Privatpersonen haben insgesamt 25.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des Täters führen.

Offen ist, ob der Fall mit dem Mord an der Studentin (19) in Freiburg, nicht weit von Endingen entfernt, zusammenhängt.