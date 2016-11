Nach Gewalttat: Mutmaßlicher Mörder in Spanien gefasst

Er soll seine Freundin (20) getötet haben

Freyung - Der mutmaßliche Mörder einer 20-Jährigen aus Niederbayern ist in Spanien festgenommen worden. Sein kleiner Sohn ist wohlauf.

Der kleine gemeinsame Sohn des Paares ist wohlauf. „Der Schutz des Kindes hatte für uns immer oberste Priorität“, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige wurde nach intensiven Fahndungsmaßnahmen im spanischen Küstenort Lloret de Mar festgenommen.

Bei der Festnahme befand sich auch der 18 Monate alte Sohn bei seinem Vater. Ihm gehe es gut, er befinde sich derzeit in einer spanischen Jugendhilfeeinrichtung und werde demnächst nach Deutschland gebracht, hieß es.

Die junge Frau war bereits bis zu drei Wochen tot, bevor sie entdeckt wurde. Die genaue Todesursache wurde aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Die Mutter des Opfers hatte die Leiche der Frau in einem Mehrfamilienhaus in Freyung entdeckt - versteckt in einem Plastiksack. Die Frau hatte sich tagelang Sorgen gemacht, weil sie ihre Tochter nicht erreichen konnte.

