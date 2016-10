Güterzug erfasst drei junge Menschen - tot

Unglück bei Hannover

Hannover - Ein Güterzug hat am späten Montagabend in Hannover aus noch ungeklärten Gründen drei Menschen erfasst und getötet.

Wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte, gingen die Ermittler "nach aktuellem Stand eher von einem Unglücksfall" aus. Die Untersuchungen zu dem Fall liefen allerdings weiter "unter Hochdruck" und "in alle Richtungen".

Bei den Getöteten handelte es sich um einen 18-Jährigen und eine 20-Jährige sowie einen weiteren Mann - vermutlich einen Bekannten der beiden. Er war demnach aber zunächst noch nicht zweifelsfrei identifiziert.

Das Trio war gegen 22.45 Uhr kurz hinter einem Bahnhof im Stadtteil Kleefeld von dem Zug erfasst worden. Laut Polizei hielten sie sich offenbar an den Gleisen auf. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die Bahnstrecke war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

