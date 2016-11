Hannover: Verdächtiger nach Mord in Sushi-Laden festgenommen

Motiv noch unklar

In einem Imbiss in Hannover ist ein 36-Jähriger erstochen worden.

Hannover - Nach dem Mord in einem Sushi-Laden in Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt. Dieser soll sich mit dem Opfer gestritten haben.

In einem Sushi-Laden in einem Einkaufszentrum bei Hannover ist ein 36 Jahre alter Mann erstochen worden. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger sei in der Nähe festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Motiv war zunächst noch unklar. Zu der Tat kam es den Angaben zufolge gegen 14.30 Uhr im A2-Center in Altwarmbüchen. Die beiden Männer gerieten in Streit, dabei trug der 36-Jährige die tödlichen Stichverletzungen davon. Am Spätnachmittag dauerte zunächst noch die Spurensicherung an. Außerdem wurden Zeugen vernommen.

