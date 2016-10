„Ihr werdet alle sterben“: Horror-Clown schockt Grundschüler

Er hatte ein Paket in der Hand

Stendal - In einer Schule in Sachsen-Anhalt jagte ein so genannter Horror-Clown den Kindern Angst ein. Er drohte den Schülern indirekt mit dem Tod.

Am Donnerstagmorgen stand eine als gruseliger Clown verkleidete Person vor der Grundschule der Hansestadt Stendal. In seinen Händen hielt er ein Paket, auf dem stand: „Ihr werdet alle sterben.“ Kurz darauf verschwand der Horror-Clown, trotz intensiver Suche konnte ihn die Polizei nicht fassen. Nun werden Zeugen gesucht.

So genannter Horror-Clowns sind ein neuer Trend aus den USA: UInbekannte in gruseligen Clownskostümnen versetzen Menschen in Angst und Schrecken. Zahlreiche Videos kursieren im Internet, offenbar gibt es viele Nachahmer.