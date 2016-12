Junger Mann wohl mit Auto in Weser gestürzt

Weiterer Insasse?

Brake - Ein junger Mann ist nach eigenen Angaben im niedersächsischen Brake mit einem Auto in die Weser gestürzt. Die Polizei rätselt, ob noch ein weiterer Mensch im auto saß.

Kurz nach Mitternacht wurde der 18-Jährige aus Wilhelmshaven um Hilfe rufend am Ufer gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Da er aber unterkühlt und vermutlich alkoholisiert gewesen sei, habe er ansonsten kaum brauchbare Informationen geben können. Unklar war, ob noch ein Mensch in dem Auto war.

Die Polizei bereitete deshalb eine Rettungsaktion vor, die am Morgen beginnen sollte. Sonar-Untersuchungen an der fraglichen Stelle, einem Fähranleger, zeigten autoähnliche Umrisse in der Weser.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)