Mann (46) filmte seinen Missbrauch an Kindern - 10 Jahre Haft

Ein Opfer war erst 5 Jahre alt

Gera - Er freundete sich mit Familien an, um so an seine Opfer zu kommen: Ein 46-Jähriger aus Gera wurde am Montag wegen Kindesmissbrauchs verurteilt.

Ein Mann hat mehrere Kinder sexuell missbraucht, seine Übergriffe gefilmt und mehr als Tausend eigene Kinderpornos auf Festplatten gespeichert - für diese Taten hat das Landgericht Gera den 46-jährigen Angeklagten zu zehn Jahre Haft verurteilt. „Sie haben das Vertrauen der Kinder und ihrer Eltern in erheblichem Maße ausgenutzt“, sagte Richter Berndt Neidhardt in der Urteilsbegründung.

Der Kontakt zwischen dem Mann und den Kindern war über Freundschaften zu den Familien zustandegekommen. Zu den Übergriffen kam es nach Überzeugung des Gerichts, als die Kinder bei ihm übernachteten - eines von ihnen war bei einem Missbrauch erst fünf Jahre alt. Die Opfer hätten bis heute mit psychischen Problemen zu kämpfen, sagte der Richter. Außerdem sah das Gericht den 46-Jährigen als extrem rückfallgefährdet an. Neben den 1100 selbst gefilmten Aufnahmen fanden die Ermittler bei ihm rund 18 000 andere Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Dateien.

