Mutter (19) nach Tod von neugeborenem Baby gestorben

Berlin - Eine junge Frau aus Berlin ist schwanger - und niemand will es bemerkt haben. Das Baby kommt zu Hause zur Welt und stirbt, kurz darauf ist auch die Mutter tot. Was ist passiert?

Eine 19-jährige Berliner Mutter ist nur wenige Stunden nach dem Tod ihres unerwartet zur Welt gekommenen Babys gestorben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Montag, dass die Mutter und das am Sonntagnachmittag zu Hause geborene Kind nicht mehr leben. Die Hintergründe des Notfalls in Buckow im Süden des Bezirks Neukölln waren zunächst unklar. Beide Leichen sollten obduziert werden, um die Todesursachen zu ermitteln. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ sollen die Eltern und der Freund der Frau nichts von der Schwangerschaft gewusst haben.

Nach dem Zeitungsbericht soll das Baby in einem Badezimmer zur Welt gekommen sein. Sanitäter und Notärzte aus drei Rettungswagen waren am Sonntag mehrere Stunden im Einsatz und versuchten letztlich vergeblich, das Neugeborene am Leben zu halten. Unter ihnen war auch ein spezielles Team für die Behandlung von Säuglingen. Sie hatten einen tragbaren Brutkasten dabei, der bei einem Transport ins Krankenhaus eingesetzt worden wäre. Sie kümmerten sich auch um die Frau, die in Lebensgefahr schwebte und in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie später starb.

Immer wieder kommt es vor, dass - meist sehr junge - Frauen unbemerkt von der Familie und Umgebung schwanger sind und heimlich Kinder gebären. Solche Geburten können aus medizinischen Gründen sehr gefährlich sein. Die Sterblichkeit von Müttern und ihren Babys bei der Geburt ist wegen der sehr guten medizinischen Versorgung in Deutschland eigentlich sehr gering. Wird heute bei Schwangerschaften früh ein Risiko erkannt, überwachen die zuständigen Ärzte die Mutter genau.

