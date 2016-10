Schießerei in Düren: Ein Toter und eine Schwerverletzte

Teile der Innenstadt gesperrt

Düren - Mehrere Schüsse sind am Dienstagnachmittag in Düren (Nordrhein-Westfalen) gefallen. Dabei kam ein Mann ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Die Innenstadt wurde gesperrt.

In einem Dürener Friseursalon ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen, eine Frau wurde verletzt. Die Polizei hatte einen Teil der Innenstadt abgesperrt, nachdem sie wegen mehrerer Schüsse alarmiert worden war.

Die Schüsse seien in einem Friseursalon gefallen, sagte eine Polizeisprecherin weiter. Laut Aachener Zeitung soll der Mann in den Friseursalon gelaufen sein und nach einer Frau gerufen haben. Anschließend seien Schüsse gefallen, und er soll sich in einer Wohnung verschanzt haben - mit der Frau als Geisel.

Als das angeforderte Spezialeinsatzkommando das Geschäft gestürmt habe, habe sie zwei Schwerverletzte gefunden, so die Polizei.

Während eine der beiden, eine Frau, behandelt werden konnte, sei der Mann kurze Zeit später gestorben. Unklar ist, ob es sich um eine Beziehungstat handelt. Nach Polizeiangaben wurde eine Mordkommission eingeschaltet.

