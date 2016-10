Schwappt die Clown-Masche nach Deutschland?

Unbekannter bedroht Jugendliche mit Baseballschläger

Gelsenkirchen - Ein Unbekannter hat Jugendliche in Gelsenkirchen mit einem Baseballschläger bedroht - er war als Clown verkleidet. Vor allem in den USA haben Täter bisher auf diese Art Angst verbreitet.

Ein als Clown verkleideter Unbekannter hat Jugendliche in Gelsenkirchen mit einem Baseballschläger bedroht. Auf der Flucht vor dem Täter verletzte sich eine 14-Jährige an der Hand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Unbekannte trug den Angaben zufolge eine Clownsmaske mit zweigeteiltem Gesicht und roten Haaren. Auf einem Schulgelände sei er auf eine Gruppe Jugendlicher zu gegangen und habe drohend den Baseballschläger geschwungen. Die 14-Jährige verletzte sich, als sie beim Weglaufen über einen Zaun kletterte.

Vor allem in den USA jagen Täter in Clownkostümen Passanten immer wieder Angst ein. Zuletzt zog McDonalds sein Maskottchen deswegen aus der Öffentlichkeit. Die Masche scheint auch nach Deutschland überzuschwappen: Bereits in der Nacht zum Samstag fuchtelte ein „Clown“ am Bahnhof in Wesel mit einer Pistole und einem Messer herum und erschreckte zwei junge Männer.

dpa

Rubriklistenbild: © AFP