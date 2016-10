Entwarnung nach Ammoniak-Alarm in Ludwigshafen

Giftige Schadstoffe in Eisstadion ausgetreten

Ludwigshafen - Die Feuerwehr hat die Bevölkerung in Mannheim und Ludwigshafen aufgerufen, in den Häusern zu bleiben. In der Luft seien Schadstoffe, von denen Gefahr ausgehe. Doch es gibt bereits Entwarnung.

An einem Eisstadion in Ludwigshafen ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Das löste einen Sirenenalarm aus. Es habe aber keine Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Das Leck sei schon nach kurzer Zeit von der Feuerwehr abgedichtet worden. Zunächst waren die Anwohner dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

#Schadstoffunfall in #Mundenheim! Türen und Fenster schließen, Klimaanlagen aus, in Gebäuden bleiben! Auf Durchsagen achten! Infos folgen! — Stadt Ludwigshafen (@ludwigshafen_de) 25. Oktober 2016

#Ludwigshafen Geruchsbelästigung durch Ammoniakaustritt. Leck durch Feuerwehr bereits abgedichtet. Keine Verletzte. — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 25. Oktober 2016

Wie ludwigshafen24.de berichtet bestehe mittlerweile keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Durchgeführte Schadstoffmessungen haben keine Konzentration mehr in der Luft ergeben. Aus diesem Grund wurden alle Verkehrssperrungen und Warnungen wieder aufgehoben.

Diese Mannheimer Stadtteile waren offenbar betroffen

Betroffen waren ersten Angaben zufolge vor allem die Mannheimer Stadtteile Lindenhof, Almenhof, Niederfeld, Neckarau, Casterfeld, Mallau, Pfingstberg und Rheinau.

Die Feuerwehr erklärte, das Ammoniak werde als Kühlmittel für Eis verwendet. Da es stechend rieche, habe es eine starke Geruchsbelästigung gegeben.

Weitere Informationen finden Sie auf ludwigshafen24.de.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa