Wohnhausbrand mit Toten - Brandstiftung mögliche Ursache

Feuerwehr löschte mehrere Stunden

München - Im Münchner Stadtteil Maxvorstadt brennt am Mittwochmorgen ein Wohnhaus - drei Menschen sterben, elf werden verletzt. Unter den Toten ist auch ein Kind. Brandstiftung als Ursache ist nicht ausgeschlossen.

Nach dem Münchner Wohnhausbrand vom Mittwochmorgen mit drei Toten schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Ein technischer Defekt habe jedenfalls nicht zu dem Feuer geführt, teilten die Beamten mit. Bei den drei Toten handelt es sich nach den bisherigen Ermittlungen um einen 37 Jahre alten Mann und seine 9 und 16 Jahre alten Töchter.

Das verheerende Feuer in dem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus war am Mittwoch gegen 2.00 Uhr morgens von einer in Brand geratenen Matratze ausgegangen. Sie war bis auf das Stahlgestell niedergebrannt, sagte ein Kriminalbeamter. Der Brand breitete sich dann bis ins Dachgeschoss aus, wo der Mann und die beiden Mädchen wohnten.

