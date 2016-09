Zwei Tote bei Feuer in Bochumer Krankenhaus

Großbrand

+ © dpa Bei einem Großbrand in einer Bochumer Klinik sind zwei Menschen ums Leben gekommen. © dpa

Bochum - Mitten in der Nacht schlagen Flammen aus dem Dach des Bergmannsheil. Beim Brand in der Klinik sterben mindestens zwei Menschen, sechs schweben in Lebensgefahr. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen seit Stunden gegen das Feuer.

Auch mehr als drei Stunden nach dem Alarm schlagen Flammen aus dem zerstörten Klinikgebäude. Jalousien sind durch die Hitze geschmolzen, sie hängen an der Fassade, Fenster sind herausgedrückt. Brandgeruch liegt in der Luft.

Das Bochumer Bergmannsheil-Krankenhaus bietet am Freitagmorgen ein Bild des Schreckens. Mindestens zwei Menschen sind bei dem Feuer in der Nacht ums Leben gekommen. Weitere 16 wurden verletzt, 6 von ihnen schweben in Lebensgefahr, meldet die Stadt in einer ersten Zwischenbilanz.

Feuerwehren aus den Nachbarstädten sind ihren Bochumer Kollegen zu Hilfe geeilt. Von zwei Seiten bekämpfen sie die Flammen. Scheinwerfer leuchten den Einsatzort aus. Ein Feuerwehrmann hält einen Schlauch auf einem Gerüst an einem Neubau neben dem brennenden Haus.

Andreas Weber, der leitende Oberarzt der Neurologie, steht mit einem Kollegen neben einem großen Feuerwehrkran. Wie alle Ärzte ist er schnell alarmiert worden. Die Evakuierung des Hauses hat gut geklappt, sagt er. „Das haben wir im vergangenen Jahr geübt.“

Patienten in anderen Gebäudeteilen untergebracht

Alle Patienten seien wohl in anderen Gebäuden auf dem Klinikgelände untergebracht worden. Polizisten und Rettungskräfte hätten beim Transport mitgeholfen. Das brennende Gebäude steht etwa in der Mitte der mehrfach umgebauten und erweiterten Universitätsklinik. In Betrieb genommen wurde es 1985, berichtet Weber weiter.

Im Dachgeschoss liegt ein Operationssaal. Das verheerende Feuer ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem darunter liegenden Patientenzimmer ausgebrochen. „In dem Trakt sind auch Stationen für Patienten mit Querschnittslähmungen“, sagt Weber.

Die weiteren Auswirkungen des Feuers in der Klinik sind am Morgen noch gar nicht abzusehen. In dem ausgebrannten Klinikgebäude ist unter anderem eine große Küche untergebracht. Weber befürchtet, dass sie durch das viele Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte.

Um nach dem Brand Platz zu schaffen, werden ungefähr 100 Patienten entlassen.

Bergmannsheil: Traditionsreiche Klinik mit 650 Betten

Im Bochumer Krankenhaus Bergmannsheil werden seit mehr als 125 Jahren Patienten behandelt. 1890 wurde das Hospital als erste Unfallklinik der Welt gegründet, damals als Spezialklinik zur Unfallversorgung der Bergbauarbeiter des Ruhrgebietes. Heute forschen und behandeln 23 Kliniken und Fachabteilungen. Der Klinikkomplex verfügt über 650 Betten. Jährlich werden im Bergmannsheil 21.000 Patienten stationär und 65.000 Patienten ambulant behandelt.

Ein Schwerpunkt des „Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil Bochum“ liegt in den chirurgischen Disziplinen der Unfallmedizin. Außerdem gibt es nach Angaben der Klinik Versorgungsaufträge für Rückenmarkverletzte, Schwerbrandverletzte und Schwer-Schädel-Hirnverletzte.

