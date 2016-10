Dschungelcamp 2017: Zwei neue Kandidaten für den Regenwald

„Ich bin ein Star - holt mich hier raus“

+ © dpa Sarah Joelle Jahnel (l.) zieht in den Regenwald, ebenso wie der Ex-Freund der Dame auf der rechten Seite, Kim Hnizdo: Alexander „Honey“ Keen ist im Dschungelcamp dabei. Von ihm gibt es allerdings noch keine offiziellen Fotos. © dpa

München - Endlich geht sie wieder los, die heilige Dschungelcamp-Zeit. Nun stehen zwei neue Kandidaten für den Regenwaldzirkus fest: Eine Nackte und ein Model.

Die Y- und Z-Promis beziehen zwar erst im kommenden Januar ihre Pritschen im australischen Regenwald, doch schon im Herbst davor werden nach und nach die ersten Namen derer enthüllt, die diesmal lebende Spinnen verspeisen möchten und sich in Kakerlaken baden wollen.

Die wie immer sehr gut informierte Bild-Zeitung weiß natürlich auch in diesem Jahr wieder als erstes Medium, wer bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ im Januar 2017 dabei ist. Eine davon war gerade erst splitterfasernackt im deutschen Fernsehen bei „Adam sucht Eva“ zu sehen, wo sie sich auch mit Insel-Kollege Daniel Köllerer vergnügt haben soll. Offenbar war Sarah Joelle Jahnel (27) das noch nicht Aufmerksamkeit genug, denn jetzt zieht sie auch noch ins Dschungelcamp ein. Ihre Klamotten kann sie dann ja eigentlich gleich daheim lassen, ist sie ja schon gewohnt.

Dschungelcamp 2017: Nerv-Model „Honey“ ist dabei

Der zweite Neuzugang fürs Dschungelcamp 2017 ist Alexander Keen (33), der in der Vergangenheit bereits als potentieller Kandidat gehandelt worden ist. Wenn Sie sich jetzt fragen, wer um alles in der Welt das ist: Alexander „Honey“ Keen ist der Ex-Freund der aktuellen Gewinnerin von Germany‘s Next Topmodel, Kim Hnizdo (20) - die nannte ihren Ex konsequent „Honey“, weswegen der selbsternannte Beau sich mit diesem Kosenamen auch ganz offiziell schmückt. Er war auch mal „Mister Hessen“, ging den GNTM-Zuschauerinnen aber vor allem durch sein riesengroßes Nervpotential auf den Keks. Damit hat er die besten Voraussetzungen für das Dschungelcamp. Denn wir erinnern uns an Helena Fürst: Die verscherzte es sich ja so ziemlich mit jedem, ganz egal ob Camp-Teilnehmer oder Fernsehzuschauer. Trotzdem war das Dschungelcamp in diesem Januar gerade wegen ihrer Keilereien mit und gegen Thorsten Legat legendär. Sowas wollen wir bitte wieder.

„Honey“ könnte diesmal eigentlich als unvermeidlicher Topmodel-Kandidat bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ durchgehen. Allerdings wurde schon vor einiger Zeit Gina-Lisa Lohfink eine Pritsche im australischen Regenwald reserviert. Sie nahm vor einigen Jahren an Germany‘s Next Topmodel teil und muss im kommenden Januar unbedingt ins Dschungelcamp gehen, um ihren Prozess bezahlen zu können. Der wurde teuer und angeblich soll ihr RTL bereits 150.000 Euro ausbezahlt haben, einen Zeil ihrer Gage.

