Guido Cantz als Dunkelhäutiger: Das sagt die ARD zu den Vorwürfen

Kritik an „Verstehen Sie Spaß?“

Baden-Baden - Nach einem Auftritt als Dunkelhäutiger für einen Filmstreich mit der versteckten Kamera muss sich „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz der Kritik stellen. Was sein Sender dazu sagt:

Cantz werde in der Sendung am Samstag (29. Oktober), 20.15 Uhr, live im Ersten, das Thema aufgreifen, teilte der für die ARD-Unterhaltungsshow verantwortliche Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden am Freitag mit. Der Film werde wie geplant ausgestrahlt. Er ist in einzelnen Medien auf Kritik gestoßen, weil Cantz sich als Dunkelhäutiger verkleidet und so in dessen Live-Sendung den Schweizer Fernsehmoderator Röbi Koller hereinlegt. Koller wird am Samstag bei Cantz zu Gast sein.

Der Film diene allein der Unterhaltung und wolle niemanden verletzen oder diskriminieren, betonte der SWR. „Verstehen Sie Spaß?“ kommt live aus München. Die Show wird erstmals seit 1983 nicht nur in Deutschland, sondern parallel auch im Schweizer Fernsehen gezeigt. Gäste sind unter anderem Comedian Atze Schröder, die Fernsehmoderatoren Ina Müller und Steffen Hallaschka, Fernsehkoch Alexander Herrmann, der Schweizer DJ BoBo sowie Paola Felix.

dpa