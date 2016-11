Harry-Potter-Film „Phantastische Tierwesen“ weiterhin stark

Nochmal 45 Millionen Dollar eingespielt

New York - Der Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ aus dem Harry-Potter-Universum hat sich auch am zweiten Wochenende stark in den nordamerikanischen Kinocharts gehalten.

Am zweiten Wochenende nach einem glänzenden Start rutschte der Fantasy-Film zwar vom ersten auf den zweiten Platz, spielte dem Branchendienst „Box Office Mojo“ zufolge aber immer noch gut 45 Millionen Dollar (etwa 42 Mio Euro) ein.

Mit „Phantastische Tierwesen“, in dem Eddie Redmayne als Zauberer und Fabelwesen-Experte Newt Scamander zu sehen ist, hatte Erfolgsautorin J.K. Rowling eine neue fünfteilige Filmreihe gestartet. Regie führte dabei David Yates, der auch bei den vergangenen vier Harry Potter-Filmen hinter der Kamera stand.

Übertrumpft wurde Rowlings Film allerdings vom neu eingestiegenen Disney-Animationsfilm „Moana“ mit einer Einspielsumme von 55 Millionen Dollar (etwa 52 Mio Euro). Er erzählt vom Abenteuer eines Teenager-Mädchens im Südpazifik, das auf einer gefährlichen Segelfahrt über den Ozean ihr Inselvolk retten muss. In Deutschland startet der Film unter dem Titel „Vaiana - Das Paradies hat einen Haken“ wenige Tage vor Weihnachten.

