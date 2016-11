Live-Ticker: „Bin in Riesenloch!“ Dramatische Pietro-Worte vor Trennungs-Show

Wir begleiten das RTL-II-Special

München - Nach dreieinhalb Jahren Ehe ist es aus zwischen Sarah und Pietro Lombardi. RTL II macht aus dem Schlussstrich der beiden ein TV-Event. Wir opfern uns und tickern live.

Die ehemaligen DSDS-Stars Sarah und Pietro Lombardi trennen sich.

Sie waren dreieinhalb Jahre verheiratet und haben ein gemeinsames Kind (1).

Das einstige Traumpaar hatte sich zuletzt eine erbitterte öffentlich ausgetragene Schlammschlacht geliefert.

RTL II verspricht im gleichnamigen TV-Special (Mittwoch, ab 21.15 Uhr) „Die ganze Wahrheit“ aufzudecken.

Vorher gab es von beiden dramatische Worte bei Facebook.

Dramatische Lombardi-Worte bei Facebook

Auf der Facebook-Seite Sarah & Pietro, die für die gemeinsame Sendung installiert wurde, gingen gleich drei Videos in den vergangenen Stunden online. In einem langen Trailer zum Trennungsspecial gibt es dramatische Worte von Pietro Lombardi zu hören: „Es ist wie so in ‘n Loch zu fallen. Du hast eine gerade Bahn. Und dann kommt ein Riesenloch, und da bin ich gerade drin. Klar, die Leute sagen: ‚Wieso, dir geht‘s doch gut, hier, da, kannst dir doch alles kaufen.‘ Das ist nichts wert. Sarah & Pietro, das war für mich ewige Liebe.“

Zudem haben sich beide in individuellen Video-Ansprachen an die Fans gewandt und erläutert, warum es trotz der Trennung überhaupt weitergehen sollte mit „Sarah und Pietro“ im TV, was am Mittwochabend in dem Trennungsspecial gipfelt, das wir im Live-Ticker begleiten.

Pietro erklärt, dass er Fans verstehen kann, die sich gegen das große Bohei aussprechen. „Ich selber war mir unsicher und war erst dagegen“, gesteht er, „habe mir dann aber gedacht: Wir waren jetzt vier Jahre vor der Kamera. Und jetzt zu sagen: Ey, wir verpissen uns, ohne euch das zu erklären, dass es bald Sarah & Pietro nicht mehr geben wird, wie es die ganzen Jahre war, fände ich unfair. Es hat nichts mit Fame zu tun. Es ist nur für die Fans. Und ich bin mir unsicher, ob es das Richtige war, das jetzt zu machen. Aber ich stehe dazu.“

Auch Sarah sind die Fans wichtig. „Auch wenn es uns mal nicht so gut geht, möchten wir mit euch sein“, so Sarah in dem Video. Es heißt ja immer so: In guten wie in schlechten Tagen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Das wichtigste ist für uns Alessio. Wir sind beide erwachsen, wir werden versuchen, die schönste Lösung zu finden, damit Alessio glücklich ist.“

Vorbericht zur Trennungs-Show

TV-Deutschland war von Anfang an dabei. Als sich Sarah (damals noch Engels) und Pietro Lombardi in der achten Staffel von DSDS kennen und lieben lernten, wurde seine Ernennung zum „Superstar“ der Nation und ihr zweiter Platz fast schon Nebensache. Seitdem folgten den beiden die Kameras auf Schritt und Tritt. Dabei waren nicht die programmierten, kurzlebigen Chart-Erfolge der Sänger nach der Show interessant, der Fokus lag vielmehr auf dem Privatleben des Paares.

Über die Hochzeit im März 2013 wurde selbstverständlich ausführlich berichtet, aus jedem weiteren „Meilenstein“ der Beziehung drechselte RTL gar eine eigene Doku-Soap, sei es der Bau des gemeinsamen Hauses im März 2015 oder Sarahs Schwangerschaft samt Geburt von Söhnchen Alessio im Juni des Jahres. Auch die gesundheitlichen Probleme des Nachwuchses waren Futter für zahlreiche Schlagzeilen. Sogar bei so etwas Trivialen wie dem Italien-Urlaub der frischgebackenen Eltern waren die Fans (und Hasser) der beiden im Frühling 2016 hautnah im Wohnmobil dabei.

Doch schon wenige Monate später bröckelte die romantische Fassade. Fremdgeh-Gerüchte um die junge Mutter kamen auf. Im Oktober war das Versteckspiel beendet und die Trennung wurde offiziell verkündet. Knapp 30 Jahre nach dem Fall der Mauer spaltete sich Deutschland erneut in Team Sarah und Team Pietro - und denen, die das genüssliche Auswälzen dieser Privat-Angelegenheit in den Medien einfach nur noch nervte.

Doch es gab kein Entkommen von den Lombardis. Es folgte eine mehrwöchige öffentlich ausgetragene Schlammschlacht - Polizei-Einsatz, Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt, heimlich aufgenommenes Zoff-Video (samt bairischer Version) inklusive. Neben den Hauptakteuren sahen sich auch diverse Familienmitglieder, angebliche Freunde, TV-Moderator Böhmermann und Sarahs Affäre genötigt, ihren Senf dazu zu geben. Längst war es unmöglich zu sagen, was PR-Aktion und was Wahrheit war.

Jetzt gilt es, den vorerst letzten Akt des Dramas fernsehgerecht auszuschlachten. Geschlagene zwei Stunden Sende- und Werbezeit schaufelt RTL II frei, um am Mittwoch „Die ganze Wahrheit“ (ab 21.15 Uhr) - oder zumindest das, was Sarah und Pietro Lombardi als solche verkaufen wollen - tränenreich und quotenträchtig ans Licht zu befördern.

Die Hoffnung, danach nichts mehr von den Lombardis zu hören, zerstreut RTL jedoch mit einer Drohung: „Wir planen, weitere Inhalte mit Sarah und Pietro zu zeigen“, sagte ein Sprecher der „Bild“-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe.