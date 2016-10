Kommentar: „Terror - Ihr Urteil“ macht Furore

Mehr solches Fernsehen

Wann gab es das letztmals? Das Fernsehen ist in aller Munde! Am Frühstückstisch, am Arbeitsplatz, in der Kantine - allenthalben wird über die ARD-Ausstrahlung „Terror - Ihr Urteil“ debattiert. Die Macher haben mit ihrer TV-Verhandlung vor allem dank multimedialer Auswertungskanäle den Nerv des Publikums getroffen. Von Frank Pröse

Die Lehre aus diesem Experiment kann daher nur heißen: Mehr von solchem Ausnahmefernsehen! Natürlich nicht immer exakt dieses Format, bei dem Wirklichkeit zugleich simuliert und als Wirklichkeit verkauft wird – und das doch so ganz anders ist als Reality-TV bei den Privaten. Diese Kombination von Fiktion, Abstimmung und Talk war beste Unterhaltung, eröffnete aber auch ein tiefes Eindringen in gesellschaftlich relevante Fragen.

Die ARD ist auf ein wissbegieriges Publikum getroffen, das sich zu einem großen Teil nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Bürger verstanden hat und das gut betreut wurde. Besser aber wäre es gewesen, neben der Abstimmung nach Bauchgefühl über die Kategorien „schuldig“ oder „unschuldig“ noch die Möglichkeit zu eröffnen, der Rechtslage entsprechend Major Koch schuldig zu sprechen, die vor allem moralische Aspekte des Falls aber beim Strafmaß zu berücksichtigen. So viel Abwägung sollte dem Publikum möglich sein, wenn ihm schon die Oberhoheit über das Rechtssystem verschafft wird. Außerdem muss die dem gemeinen Betrachter als Volksmeinung verkaufte Abstimmung die Ausnahme bleiben. Sonst stellte dieses Format die bestehende Gewaltenteilung regelmäßig infrage. Die aber gehört zur demokratischen Grundordnung, ebenso wie Artikel 1 der Verfassung, der eben keine zwei Urteile zulässt, auch wenn es das Fernsehspiel suggeriert hat.