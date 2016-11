Thomas Gottschalk moderiert neue Familienshow bei Sat.1 

Ab dem Frühjahr

+ © AFP Thomas Gottschalk. © AFP

München - Völlig überraschend kehrt Thomas Gottschalk auf die deutsche Showbühne zurück: Und zwar mit einer Sendung, die an „Wetten, dass..?“ für Kinder erinnert.

„Little Big Shots“ heißt die Show, die Thomas Gottschalk (66) ab dem kommenden Frühjahr moderieren wird. Ins Deutsche könnte man das frei mit „Kleine Helden“ übersetzen. Die Sendung, die an „Wetten, dass?“ für Kinder erinnert, kommt aus den Vereinigten Staaten und ist dort die erfolgreichste Show seit „The Voice“, wie Sat.1-Chef Kaspar Pflüger der Bild sagte: „Ich kann mir keinen Besseren als Thomas Gottschalk in der Rolle des Gastgebers vorstellen.“

Thomas Gottschalk selbst sprach mit der Bild über seine neue Sendung, fünf Jahre nach dem Ende von „Wetten, dass..?“. „Da kommen Knirpse mit ganz unterschiedlichen Talenten und zeigen, was sie können. Es gibt keine Jury, die sich hinterher das Maul zerreißt, und ich passe auf, dass die Kinder sich weder blamieren noch vorgeführt werden. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie genauso ihren Spaß haben wie das Publikum.“

Thomas Gottschalk: „Kehre im Frühjahr zurück“

„Sich das Maul zerreißen“ ist offenbar ein Seitenhieb auf Sendungen wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Das Supertalent“, bei denen das zum guten Ton der Shows gehört. Bei „Little Big Shots“ - einen deutschen Titel gibt es noch nicht - müssen die Kinder allerdings keine Wetten gewinnen und gegen andere Kinder antreten.

„Wetten, dass..?“ ist am 13. Dezember 2014 eingestellt worden. Danach war immer wieder darüber spekuliert worden, ob Thomas Gottschalk als Showmaster zurück kehrt. So redete er etwa auch selbst darüber, für eine Show pro Jahr wieder auf die Bühne zu gehen. „Auf der Straße werde ich dauernd gefragt: Wann sieht man Sie wieder öfter im Fernsehen?“, sagte er zur Bild. „Jetzt kann ich antworten: Im Frühjahr!“

Um welche Talente es konkret bei seiner Show geht, hat er noch nicht verraten. Ob er selbst als Kind auch eines gehabt hätte, das er in der Show hätte zeigen können? „Wenn ich meine Talente mit dem vergleiche, was die Kinder im US-Original von ,Little Big Shots‘ abliefern, war ich eine totale Niete.“

pak