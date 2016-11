„Wer wird Millionär?“-Kandidat blamiert sich bei RB-Leipzig-Frage

Spott im Internet

Köln - Immer mal wieder kommt es vor, dass sich Kandidaten in der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ blamieren. Am Montag war dies wieder der Fall. Ein Kandidat scheiterte an einer vermeintlich einfachen Fußball-Frage.

Es ging um 4000 Euro, als Iordanis Deligiannis, ein Assistenzarzt aus Lüdenscheid, in eine der Fallen tappte, die die Autoren der beliebten Quizshow gerne in ihre Antwortmöglichkeiten einbauen.

Gefragt wurde nach dem Namen des aktuellen Trainers des Bundesliga-Aufsteigers und gegenwärtigen Tabellenzweiten RB Leipzig. Der heißt bekanntlich Ralph Hasenhüttl - ein Nachname wie gemacht für die wortspielgewandten Autoren von WWM. Also erschienen neben der richtigen Antwort auch drei Fantasienamen auf dem Monitor des Kandidaten: Franz Katzenkläpple, Sepp Hundehuus und Bruno Bärenbüdchen. Eine hanebüchene Auswahl für jeden, der sich im Fußballgeschäft einigermaßen auskennt. So sah man das offenbar auch in der Social-Media-Abteilung von RB Leipzig, die während der Sendung ironisch twitterte:

Es soll aber auch Menschen geben, die keinerlei Interesse am runden Ball haben - und so einer scheint auch Iordanis Deligiannis zu sein. Er war ahnungslos und entschied sich sofort für den Namen Sepp Hundehuus - „Alles andere klingt ja quatsch.“ Von wegen.

Ein fataler Irrtum, zumal Quizmaster Günter Jauch keine entscheidende Hilfe mehr gab, um den Kandidaten vielleicht doch noch zum Umdenken zu bewegen. Deligiannis war sich so sicher, dass er sogar auf seine noch drei (!) verbliebenen Joker verzichtete - und so auf kümmerliche 500 Euro zurückfiel.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Dementsprechend machten in Folge des Ausscheidens des Kandidaten noch einige Scherze die Runde in den sozialen Netzwerken. Ein Twitter-User kommentierte mit beißender Ironie: