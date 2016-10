Album der „Drive-By Truckers“ in der Verlosung

Zum 20-jährigen Bandbestehen

Passend zum US-Wahljahr veröffentlichen die Drive-By Truckers mit „American Band“ ihr politischstes Album. Die Songs handeln von kulturellen Unterschieden, Waffengewalt, Amokläufen und politischem Irrsinn. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Leser.

Die Drive-By Truckers veröffentlichen zu ihrem 20-jährigen Bandbestehen ihr politischstes Album. „American Band" erschien bereits am 30. September bei ATO Records. Das Label beschreibt die Songs auf dem Album als ehrlichen Rock'n'Roll. Sie wurden zu beinahe gleichen Teilen von Mike Cooley und Patterson Hood geschrieben. Beide haben die Rock-/Alternative-Country- und Cowpunk-Band aus Athens im US-Staat Georgia 1996 gegründet. In den Vereinigten Staaten sind die „Drive-By Truckers" durch ihre Live-Auftritte schon recht bekannt, in Deutschland spielten sie erst 2003 zum ersten Mal Konzerte.

Auf ihrem neuen Album „American Band” wirkt es, als würden sich die beiden Sänger und Gitarristen über die Probleme in den USA austauschen – mit der Hoffnung, dass es den so dringenden Anstoß zu Veränderung und Rückbesinnung bewirkt. „American Band“ soll im US-Wahljahr Aufruf zum Widerstand sein, ein dringliches und zeitgemäßes Protestalbum, das auf Missstände in der US-amerikanischen Gesellschaft aufmerksam machen will. Es geht um kulturelle Unterschiede, Waffengewalt, Amokläufe und politischen Irrsinn. Die „Drive-By Truckers“ rufen dazu auf, zu der überholten Ideologie von Vorurteilen und Angst Abstand zu nehmen und wollen mit „American Band“ an die eigentliche Größe der USA erinnern: an ein Land der Zuwanderung und der Ideale.

