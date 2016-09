Zu gewinnen: Limitierte Daltons-Alben

70 Jahre Lucky Luke

+ © op-online.de Best of Daltons Bundle © op-online.de

Was wäre Lucky Luke ohne die Daltons? Die Schurken-Bande sorgt immer wieder für Chaos im Wilden Westen. Zum 70. Jahrestag von Lucky Luke verlosen wir das Best of der Daltons im Zeitschriften-Paket.

Joe, William, Jack und Averell Dalton stiften wieder Unruhe. In „Die Daltons in der Schlinge“ (Band 80) geraten sie als unfreiwillige Bräutigame in eine von Ma Dalton arrangierte Hochzeit mit indianischen Bräuten. Plötzlich zu Unschuldsengeln werden sie in „Die Daltons bewähren sich“ (Band 30). Dicht auf den Fersen ist ihnen Lucky Luke in „Die Daltons auf Schatzsuche“ (Band 27). In „Die Daltons brechen aus“ (Band 17) bringt der Sheriff sie dorthin zurück wo ihre Abenteuer meistens starten: Ins Gefängnis. Die vier Daltons-Alben mit limitierten Sondercovern (Egmont Ehapa Media, 6,50 Euro) sind ab dem 14. September im Handel erhältlich.

Tausende besuchen erste German Comic Con in Dortmund Zur Fotostrecke

Wir verlosen insgesamt 20 Exemplare der Daltons-Hefte. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 23. Oktober (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück.