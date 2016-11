Neues Album von „Rumer“ in der Verlosung

„This Girl‘s In Love“

Die britische Künstlerin „Rumer“ veröffentlicht am 25. November mit Burt Bacharach und Hall David ihre neue CD „This Girl‘s In Love“.

Ihr erstes Album „Seasons Of The Soul“ und der Hit „Slow“ brachten Rumor 2010 den Durchbruch. Auch die Nachfolge-Alben „Boys Don’t Cry“ und „Into Colour“ bestätigten, dass sie zu den außergewöhnlichen Figuren der Pop- und Songwriting-Szene gehört. „Melodien, die wie fallendes Laub auf kupferne Klänge fallen“, so beschrieb der Daily Telegraph Rumers Musik, und das Q-Magazin bezeichnete sie als Nachfolgerin von Dusty Springfield und Karen Carpenter, während der Guardian ihr einen „exquisiten Geschmack“ bescheinigte.

Bereits auf „Boys Don’t Cry“ widmete sich Rumer, selbst eine einfühlsame Songwriterin, unsterblichen Songs der 1970er Jahre, nun gibt sie sich auf ihrem vierten Album „This Girl’s In Love“ ein weiteres Mal „fremdem“ Songwriting hin und präsentiert bekannte und weniger bekannte Kooperationen von Burt Bacharach und Hal David, von denen viele in das American Songbook eingegangen sind.

+ © EastWest Records / Warner Music Entertainment „This Girl’s In Love“ bringt Rumers Talent und ihre Erfahrungen auf diesem wohl bisher verführerischsten Projekt perfekt zur Geltung. Das Album entstand in den renommierten Capitol Studios in Zusammenarbeit mit Arrangeur und Komponist Rob Shirakbari, mit dem Rumer seit einem guten Jahr verheiratet ist.

