Gewinnspiel: Lustiges Taschenbuch - 65 Jahre Panzerknacker

Zum 65-jährigen Jubiläum veröffentlichte Egmont Ehapa Media am 8. November eine Sonderedition des Lustigen Taschenbuchs. Das Lustige Taschenbuch widmet sich ganz den Panzerknackern mit lustigen Geschichten rund um die beliebten Halunken aus Entenhausen.

+ 65 Jahre Panzerknacker © Egmont Ehapa Media/ LTB / Walt Disney

Selbst in der ansonsten weitgehend heilen Welt von Entenhausen gibt es eine Kriminalstatistik, darunter finden sich in vorderster Linie – wer sonst - die Panzerknacker. Carl Barks ließ ihre Karriere im November 1951, vor 65 Jahren mit Heft 134 des US-amerikanischen Disneycomic-Klassiker Walt Disney's Comics and Stories starten und gab ihnen den zum Hundegesicht passenden Namen Beagle Boys. Seitdem sind sie in aller Regel nur hinter einem her: Dem Geld aus Dagoberts Geldspeicher.