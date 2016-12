Udo Lindenberg - Live-Show als Blu-Ray in der Verlosung

„Stärker als die Zeit“

Mit Udo Lindenberg die schönsten Tourstunden zuhause noch einmal miterleben - das ermöglicht die jüngst veröffentlichte Blu-Ray „Stärker als die Zeit“. Die Zusammenstellung zeigt nicht nur Aufnahmen seiner Live-Show in Leipzig, sondern zeigt auch Lindenberg hinter den Kulissen.

+ © Networking Media „Stärker als die Zeit - Live“ ist ein Dokument aus der jüngsten Tour Udo Lindenberg. 800.000 Menschen haben Lindenberg in den vergangenen Jahren live erlebt, sein aktuelles Album "Stärker als die Zeit“ ist das bis dato meistverkaufte in diesem Jahr in Deutschland. Mit der von uns verlosten Blu-Ray können Fans die schönsten Tourstunden zuhause noch einmal mitzuerleben – oder zum ersten Mal dabei sein. Die am 2. Dezember erschiene Blu-Ray zeigt, wie Lindenberg mit seinen „Panik-Freunden“ rund drei Stunden lang für die Tausenden in den Stadien rockt. Bis zu 65 Künstler stehen gleichzeitig auf der Bühne, wenn Lindenberg Songs seines aktuellen Hit-Albums und die größten Lieder seiner Karriere anstimmt. Als Gäste hat der Alt-Rocker unter anderem Clueso, Stefanie Heinzmann, Otto Waalkes, Gentleman, Till Brönner, Stefan Raab und Johannes Oerding dabei.

Neben den Live-Aufnahmen vom Abschlusskonzert seiner Open Air-Trilogie in der Leipziger Red Bull-Arena gibt es umfangreiches Bonusmaterial: 14 zusätzliche Tracks aus den letzten Jahren von Auftritten in Berlin, Hamburg oder Timmendorf und eine ausführliche Tour-Dokumentation, die die Zuschauer backstage führt, ergänzen die Blu-Ray. Die Videodokumentation ist wie die gleichnamige CD eine Widmung an die Fans. So schreibt Udo Lindenberg am Ende im CD-Booklet: "Meiner ganzen grooossen fantastischen Panikfamilie! Billionen Küsschen, Euer Udo 4Ever.“

Fotos: Udo Lindenberg vor 13.000 Fans in der Festhalle Zur Fotostrecke

Wir verlosen ein Exemplar der Blu-Ray „Stärker als die Zeit - Live“. Wer bei dem Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 8. Januar (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

Rubriklistenbild: © Networking Media