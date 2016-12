Michael Mittermeier: Live-Show „Wild“ aus Offenbach auf DVD

Drei Exemplare in der Verlosung

Michael Mittermeier feiert mit seinem Programm "Wild" die wildeste Party der Stand-up-Comedy. Damit war er im Juni auch zu Gast im Offenbacher Capitol. Wir verlosen drei Exemplare des rund zweistündigen Live-Mitschnitts auf DVD.

+ © hn-pr Der Mittermeier läuft ohne Leine rum und er will nicht nur spielen. Michael Mittermeier ist kein aktueller Brennpunkt zu heiß, wenn es darum geht, die Welt wieder in den Griff zu bekommen. Oder noch wichtiger: Sich selbst in den Griff zu bekommen, wenn es die Welt schon nicht mehr schafft. Der Vorkämpfer der deutschen Stand-up-Comedy hat in seinem mittlerweile siebten Live-Programm „Wild“ mehr als eine Überlebenstaktik für unsere Zivilisation im Gepäck, die unaufhaltsam verwildert oder auch einfach nur unübersichtlicher wird. Ungezähmt und unerbittlich jagt er die Menschenfänger, Trolle und Nagellackentferner. Seit dem 9. Dezember ist die DVD zum aktuellen Programm „Wild“ erhältlich. Der Mitschnitt wurde bei Mittermeiers Auftritt am 2. Juni im Offenbacher Capitol aufgezeichnet.

Nach 2000 Jahren widerspenstiger Zähmung der Menschheit stellt sich die Frage: Wo warst Du das letzte Mal wirklich wild? Im Traum, im Keller oder im Internet? Hast Du dabei wenigstens ein Selfie gemacht? Und war das wirklich eine gute Idee? Wildern wir uns gegenseitig aus, und wecken den Wikinger in uns. Diese legendären Abrissbirnen des Abendlandes hatten keine Lust auf die Weltherrschaft, die wollten nur plündern. Wessen Follower bist du heute: Facebook oder dem Todesstern? Und „who put the IS into Nazis?“. Frag Wickiepedia und halte Dich an Yodas Worte: „Am Arsch vorbeigehen du musst!“

Wir verlosen drei Exemplare der DVD „Wild“ von Michael Mittermeier. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 15. Januar (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!

