Album Albert Hammond in der Verlosung

360 Millionen verkaufte Platten

+ © David von Becker/ BMG Rights Management / Warner Music Albert Hammond © David von Becker/ BMG Rights Management / Warner Music

Am 21. Oktober 2016 veröffentlichte Albert Hammond sein neues, zwölf Songs umfassendes Album „In Symphony“. Die Songsammlung wurde innerhalb von fünf Tagen in den Londoner Studio-Ruhmeshallen eingespielt und enthält Neuaufnahmen der bekanntesten Hammond-Songs.

Albert Hammonds Lieder in seinem neuen Album wurden vom Produzenten Rob Mathes erstmals aufwendig orchestriert und unter Mitwirkung eines Chors in den Abbey Road Studios aufgenommen. Hammond hat in seiner Musik-Karriere 30 Nummer-Eins-Hits komponiert, die er selbst neben Künstlern wie Leo Sayer, Diana Ross, The Hollies, Whitney Houston und Starship aufnahm. 360 Millionen verkaufter Platten beinhalten seine Songs. Aber er ist immer noch ein Musikreisender.

Nach wie vor ist er auf Konzertbühnen unterwegs, wenn er nicht gerade neue Songs komponiert. Nach einer Solo-Show im vergangenen Jahr, die in Berlin auch fürs Fernsehen aufgezeichnet worden war, wollten Mitarbeiter der Musikfirma BMG mehr von dem Londoner hören, der auf Gibraltar aufwuchs. „Eigentlich hätte es gar nicht passieren sollen, dass es mein neues Album überhaupt gibt“, lacht Hammond. „Die Leute von BMG kamen nach der Show in Berlin auf mich zu und erklärten mir, dass sie sehr an einer neuen Platte von mir interessiert waren. Ich entgegnete ihnen: Nun, ich habe aber kein Interesse an einem neuen Album. Es sei denn, ich kann meine Hits symphonisch neu aufnehmen…“.

So wirkt Musik auf unseren Körper Zur Fotostrecke

Wir verlosen ein Exemplar seines neu entstandenen Albums. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 27. November (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Wir wünschen Ihnen viel Glück!