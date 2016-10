Debütalbum von Hanna Leess in der Verlosung

Gewinnspiel der Offenbach-Post

Hanna Leess und ihr Co-Produzent Tom Osander begannen, an ersten Songs mit einfachen mobilen Aufnahmegeräten in Toms Proberaum zu arbeiten. Jetzt brachten sie ihr Debütalbum am 23. September „Dirty Mouth Sweet Heart“ heraus.

+ Das CD-Cover © PIAS / PromoJukeBox Die CD ist eine Mixtur aus Wärme und Dunkelheit, Süße und Melancholie, Kantigkeit und Warmherzigkeit, die Hanna Leess’ Musik auszeichnet. Hanna sagt über ihre Musik selbst: „Ich bin wirklich kein Fan von Musik, der man anhört, dass sie in einem teuren Studio hochproduziert wurde. Ich möchte, dass man die Echtheit jedes Songs unmittelbar spürt, dass es so organisch klingt wie der Moment indem der Song entstand“.

Hanna wuchs im Nordosten der USA von frühester Kindheit mit Musik sowie ihrem Schaffensprozess auf: sie begann mit acht Jahren Geige zu spielen, es folgten Bass und Klavier, bevor sie die Gitarre für sich entdeckte. Nach ihrem Studium auf Lehramt zog sie für drei Jahre nach LA und spielte dort mit diversen Künstlern. Aber in Hanna steckt ein unruhiger Geist: „Ich muss mich alle paar Jahre verändern, sonst bin ich unzufrieden. Ich brauche dann frischen Input, eine neue Umgebung, andere Menschen.“ Von LA ging es einmal durch Europa und endete vorerst in Berlin.

