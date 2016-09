Yps-Heft mit „Virtual Reality“-Brille in der Verlosung

Yps mit Gimmick 1276 reist mit innovativer „Virtual Reality“-Brille in die Zukunft. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Marty McFly und dem Doc aus „Zurück in die Zukunft“ sowie dem „Neue Deutsche Welle“-Star Frl. Menke. Wir verlosen drei Exemplare des Magazins.

+ © Egmont Ehapa Media GmbH

Mit der Yps-VR-Brille lassen sich mit dem Smartphone virtuelle 360-Grad-Welten erkunden. Virtual Reality ist das Trendthema der diesjährigen IFA Berlin - und jetzt auch im neuen Yps mit Gimmick 1276 (seit dem 8. September im Handel). Glaubt man Expertenmeinungen, wird die virtuelle Realität in spätestens 5 Jahren in unserem Alltag angekommen sein und diesen dabei ähnlich stark beeinflussen wie zuletzt das Internet. Zurück in der Realität trifft Yps auf den Neue Deutsche Welle-Star Frl. Menke: Im Interview enthüllt die Sängerin nicht nur Details über eine Liebelei mit Costa Cordalis, sondern auch warum sie einem Workout à la Madonna nichts abgewinnen kann. Ein Wiedersehen mit Marty McFly und dem Doc aus „Zurück in die Zukunft“ gibt es zudem im neuen Yps-Comic. Darin reisen die beiden zu Känguru Yps und seinen Freunden und stecken plötzlich fest - ob E.T. helfen kann?