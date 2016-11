Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der A7

Zwei schwere Unfälle bei Kassel

Kassel - Ein 20-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Kassel ums Leben gekommen. Im Kreis Kassel kommt es zudem zu einem zweiten schweren Unfall.

Der Kleintransporter, in dem er als Beifahrer gesessen hatte, prallte am frühen Samstagmorgen im Steigungsbereich aus ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen, überschlug sich mehrmals und blieb im Straßengraben liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Fahrer des Transporters kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei von drei Fahrstreifen waren zwischen Kassel-Nord und Lutterberg in Richtung Norden mehrere Stunden lang gesperrt.

Ein 75 Jahre alter Mann hat sich am Samstag zudem in Nordhessen mit seinem Auto überschlagen und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, war der Mann am Morgen bei Bad Karlshafen (Kreis Kassel) in einer Kurve von der Bundesstraße 83 abgekommen und eine Böschung hinaufgefahren. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam zurück auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 75-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und darunter eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum er die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, war am Samstag noch unklar. (dpa)

Bilder: Tödlicher Unfall auf K180 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture -alliance/ dpa